МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Первое судно с зерном покинет украинский порт в 8:30 мск в понедельник, сообщило минобороны Турции. Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2022 году

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил в воскресенье, что транспортировка зерна с Украины может начаться 1 августа. По его данным, загрузка судов завершена. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прохождение судна с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители координационного центра в Стамбуле.

"Первое судно отправится из Одесского порта в 8:30 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.