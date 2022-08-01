"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России до конца октября
Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов на юг России до конца октября
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — ПРАЙМ. Рейсы на юг России отменили до 29 октября, сообщается на сайте перевозчика в понедельник.
"Рейсы в/из аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа отменены до 29 октября", — говорится в сообщении компании.
При наличии авиабилетов в указанные аэропорты до 29 октября пассажирам предлагают переоформить билеты на ближайшие даты в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ и Москву, сказано в объявлении.