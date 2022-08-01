ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — ПРАЙМ. Рейсы на юг России отменили до 29 октября, сообщается на сайте перевозчика в понедельник. В Росавиации назвали размер выплаченных субсидий авиакомпаниям и аэропортам

"Рейсы в/из аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа отменены до 29 октября", — говорится в сообщении компании.

При наличии авиабилетов в указанные аэропорты до 29 октября пассажирам предлагают переоформить билеты на ближайшие даты в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ и Москву, сказано в объявлении.