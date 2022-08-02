МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Покупать билеты иностранных авиакомпаний при росте доллара выгоднее всего до ночи со вторника на среду, так как в это время происходит обновление цен в международных системах бронирования по курсу Банка России, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и покупке авиабилетов "Авиасейлс". Цены на авиабилеты по России на июнь-июль остались на уровне прошлого года

Аналитики сервиса составили инструкцию по поиску дешевых авиабилетов, проанализировав более 400 миллионов поисковых запросов пользователей сервиса. В "Авиасейлс" отметили, что время суток и день недели на цену при покупке не влияют, однако есть исключение.

"Единственное исключение — периоды, когда курс доллара резко растёт. В такие недели выгоднее покупать билеты иностранных авиакомпаний до ночи со вторника на среду. В эту ночь курсы валют в международных системах бронирований (GDS) пересчитываются по курсу ЦБ РФ на вторник. Курс влияет на цену билетов на протяжении всей последующей недели", — сказали эксперты.

Они также отметили, что оптимальное время для покупки билета меняется в зависимости от сезона. "Билеты по России с вылетом летом выгоднее брать за 15-25 дней до поездки. С вылетом осенью — за 30-60 дней. Зимой и весной — чем раньше, тем лучше, за 2-3 месяца — оптимально", — уточнили в "Авиасейлс".

Эксперты отмечают, что если цена упала, то нет смысла ждать еще большего снижения, так как с долей вероятности в 71% при следующем скачке цена вырастет обратно, рассказали аналитики. Они добавили также, что цены из Москвы в Стамбул меняются чаще, чем из Санкт-Петербурга в Сыктывкар. "Но в целом, стоимость полёта меняется на всех направлениях — минимум три раза на каждый билет", — отметили в сервисе.

Аналитики также рассказали, что 76% билетов по России, купленных через сервис, — без багажа. "У большинства авиакомпаний можно докупить услугу провоза багажа уже после покупки билета. Но по нашим данным, итоговая стоимость билета так будет существенно выше. Сколько именно удастся сэкономить при покупке багажа сразу, зависит от конкретной авиакомпании. В среднем — 29%", — заключили в "Авиасейлс".