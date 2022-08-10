МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи примет участие в открытии Архангельского моста — нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце. Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля

Изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год, но строительство было завершено ранее намеченных сроков, сообщили в пресс-службе Кремля. Ожидается, что сооружение снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в Череповце Октябрьский мост.

Кроме того, новый автомобильный маршрут свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО "Северсталь" и АО "Апатит".

КАК ПЕРЕНЕСЛИ ДАТУ ОТКРЫТИЯ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников называл Архангельский мост самым крупным инфраструктурным объектом региона. В январе 2022 года губернатор сообщал журналистам, что пригласил президента на открытие сооружения, отмечая, что визит главы государства зависит от множества факторов, в том числе рабочего графика.

В последствии дата открытия моста была перенесена на 10 августа в связи плотным графиком руководства страны, написал 1 августа в своем официальном Telegram-канале Кувшинников. Губернатор отметил, что во время церемонии открытия моста жителей области также "ждет интересный музыкальный марафон".

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОСТ СТРОИЛИ "КРЫМЧАНЕ"

Путин ранее уже обсуждал с Кувшинниковым строительство Архангельского моста. Во время встречи с президентом в августе 2019 года губернатор напомнил, что глава государства поддержал проект моста в 2014 году. Также Кувшинников тогда отчитался, что возведение объекта идет по плану. Кроме того, глава региона упоминал, что в строительстве Архангельского моста была задействована компания "Мостострой-11", которая строила Крымский мост.

В целом на строительство Архангельского моста ушло около 1000 дней. Его общая протяженность с подъездами и развязками на въезде составит около 3,5 километра, протяженность мостового перехода через реку – 1,32 километра. Стоимость объекта – порядка 16,6 миллиарда рублей. Кувшинников сообщал, что движение автотранспорта здесь будет осуществляться по четырем полосам, мост соединит две федеральные трассы, а также сократит путь из Череповца до Москвы.