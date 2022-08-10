МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до 25 марта 2023 года, сообщается на сайте компании. Lufthansa завершила второй квартал с операционной прибылью

Также этот запрет распространяется на все дочерние компании Lufthansa Group, включая Eurowings, Austrian Airlines и Swiss International Airlines.

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией", — говорится в обращении компании.

Вместе с тем лайнеры Lufthansa до указанного срока не будут летать и на Украину, поскольку воздушное пространство страны закрыто.