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2022
https://1prime.ru/transport/20220810/837744559.html
В авиакомпании Lufthansa приняли решение по России
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https://россиясегодня.рф
Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до 25 марта 2023 года, сообщается на сайте компании. Также этот запрет распространяется на все дочерние компании... ПРАЙМ, 10.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до 25 марта 2023 года, сообщается на сайте компании.
Также этот запрет распространяется на все дочерние компании Lufthansa Group, включая Eurowings, Austrian Airlines и Swiss International Airlines.
"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией", — говорится в обращении компании.
Вместе с тем лайнеры Lufthansa до указанного срока не будут летать и на Украину, поскольку воздушное пространство страны закрыто.