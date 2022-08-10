МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские ученые разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Хуснуллин: план развития дорог создадут в Запорожской области на три года

"Команда разработала дорожное покрытие и бордюры со встроенной инженерией, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега за счет своей крупнопористой структуры. Вместе с осадками удаляются пыль, лужи и мелкий сор… Разработку представили на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2022", — приводятся в сообщении слова лидера проектов Павла Шаповалова.

Он отметил, что элементы дорожного покрытия и инфраструктуры изготавливаются по литьевой технологии на месте проведения работ или индустриально. Технологию можно также использовать для покрытия парковок, вело-, спортивных и парковых дорожек, тротуаров, а также для изготовления малых архитектурных форм и укрепления насыпей.

"Те материалы и инженерные решения, которые сейчас используются при строительстве дорог, не способны кардинально изменить их внешний вид, упростить очистку и ослабить разрушающее действие осадков и температурных перепадов на дорожное покрытие. Эффективный отвод осадков с дороги не только повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов, но и позволит снизить запыленность городов, минимизировать негативное воздействие воды на дорогу при замерзании", — также подчеркнул Шаповалов.

Кроме того, технологии базируются на оригинальных, специально разработанных полимерах, собственного, российского производства. а команда уже разработала прототипы материалов для инновационного асфальта и бордюров.