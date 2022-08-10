МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла на 34%, а за неделю со 2 по 8 августа — на 0,4%, сообщает Росстат. Цена на сахар в России со второго по восьмое августа выросла на 0,76%

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (со 2 по 8 августа) увеличилась на 0,4%", — сообщает Росстат. При этом, по данным статистического ведомства, стоимость полета в эконом-классе по России с конца декабря по 8 августа 2022 года выросла на 34,1%.

За неделю со 2 по 8 августа средняя стоимость путевок с проживанием в двухзвездочных, четырех-пятизведочных отелях выросла на 0,2%, в хостелах — на 0,3%, в трехзвездочных отелях — на 0,4%, а в домах отдыха и пансионатах — поднялась на 0,7%. При этом проживание в мотелях не подорожало.

С начала года стоимость проживания в гостиницах с одной и двумя звездами подорожало на 7,4% и 5,6% соответственно, с тремя звездами — на 8,1%, а вот стоимость размещения в отеле с четырьмя-пятью звездами увеличилась на 12,3%.

Стоимость размещения в хостеле с начала года выросла на 6,4%, в домах отдыха и пансионатах — на 20,1%. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 20,5%.