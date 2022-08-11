МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Пешеход, пострадавший при столкновении с электросамокатом, может потребовать через суд компенсацию и обратиться в полицию или ГИБДД, объяснил в беседе с РИА Новости член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД

Он отметил, что регулирование отношений с самокатчиками зависит от мощности электросамоката. Например, самокаты мощностью до 250 Вт не считаются транспортным средством, поэтому на инциденты с их участием не распространяются положения о ДТП. Соответственно, причиненный при столкновении с таким самокатом вред возмещается по общим правилам, для чего необходимо обратиться с иском в суд.

А самокаты мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам и на них, таким образом, распространяются положения ПДД.

"Столкновение с таким самокатом будет считаться полноценным ДТП. В этом случае нужно обращаться в ГИБДД для оформления ДТП и привлечения виновника ДТП к ответственности", — порекомендовал юрист.

И поскольку пострадавшим сложно определить на глаз мощность самоката, Казанцев в случае столкновения советует обращаться сразу и в ГИБДД, и в обычную полицию, добавив, что "там уже пусть они сами разбираются, чья это компетенция".