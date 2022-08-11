МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Нижний Новгород восстановлено с 11 августа после более двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана. Президенты России и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество

Ранее министерство транспорта страны сообщало, что после двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса с 18 июля восстановлено регулярное автобусное сообщение из Ташкента с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском. Стоимость билетов составляет от 800 тысяч сумов (73 доллара). Позднее ведомство сообщило, что планируется поэтапно восстановить регулярное автобусное сообщение еще с двумя городами России – Пермью и Уфой, а также открыть новое направление – в Краснодар.

"С автовокзала "Ташкент" с 11 августа 2022 года восстановлено регулярное автобусное сообщение с городом Нижний Новгород", — говорится в сообщении в Telegram-канале автовокзала.

По данным пресс-службы, рейсы из Ташкента в Нижний Новгород будут выполняться по четвергам, время в пути составит около 40 часов. Стоимость билета по данному маршруту из Узбекистана составляет 953 тысячи сумов (около 87 долларов).