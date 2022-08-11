АНКАРА, 11 авг — ПРАЙМ. Российская сторона предлагает Турции до конца августа нарастить число выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между странами с порядка 85 до 100 в сутки, пишет газета Hurriyet. Названа альтернатива турецкой недвижимости для россиян

Издание отмечает, что за последние пять месяцев аэропорт Стамбула стал "пересадочным пунктом номер один" в Европе.

"Сегодня турецкие компании, особенно Turkish Airlines, выполняют в среднем 85 рейсов в день из России в Турцию. Фактически российская сторона предлагает Турции до конца августа увеличить количество рейсов до 100 в сутки. С учетом…российских авиакомпаний, которые в основном летают в Турцию, из России прилетает и отправляется около 120 самолетов", — указывает издание. По его данным, "московский аэропорт Внуково настолько загружен, что иногда турецкие самолеты взлетают каждые несколько минут".

В то же время, по данным издания, цены на авиабилеты между Турцией и Россией серьезно выросли, а сложности с оплатой картой системы "Мир" один из крупнейших перевозчиков Turkish Airlines решил только в июле.

"Перелет в Стамбул из Москвы или второго по величине города Санкт-Петербурга почти эквивалентен билету Стамбул-Нью-Йорк. Дорогие билеты через Стамбул стимулировали граждан России арендовать жилье в Стамбуле на сутки. Россияне предпочитают задержаться в Стамбуле на день-два, потому что в день прибытия в Стамбул билет на самолет в третью страну стоит дорого… Например, если перелет из Москвы в Рим через Стамбул выполняется за один день, стоимость билета достигает 1300 долларов на человека. В случае задержки в Стамбуле на день-два у пассажира остается в кармане 200-300 долларов", — пишет Hurriyet. Россиянам предложат туры на горнолыжные курорты Казахстана

Уточняется, что россияне, использующие Турцию как транзитную страну, сталкивались с серьезными трудностями при покупке билетов Turkish Airlines с марта по начало июля. "Поскольку кредитные карты были заблокированы, а выпущенная в России карта "Мир" еще не была определена в системе Turkish Airlines, продажа билетов могла осуществляться только за наличные. Платежный кризис окончательно разрешился в начале июля. С идентификацией российской карты "Мир" в системе в Турции россияне получили возможность приобретать билеты не только до Стамбула, Анталии, Бодрума или Анкары, но и до конечного пункта назначения в третьей стране", — указывает издание.

Европейский Союз в рамках антироссийских санкций запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.