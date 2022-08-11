Лукашенко поручил использовать каждый свободный метр портов России для экспорта белорусских товаров
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Белоруссии необходимо использовать каждый свободный метр российских портов для отгрузки белорусских товаров на экспорт. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
Как передает в четверг агентство Белта, данное поручение прозвучало на совещании по созданию портовых мощностей в России для экспорта белорусской продукции.
"У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту… Я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн (экспортных грузов – ред.) и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары", — подчеркнул Лукашенко.
Речь идет, по его словам, о северо-западном регионе России. "Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить", — подчеркнул белорусский лидер.
Касаясь темы совещания, Лукашенко пояснил, что планируется обсудить "вопрос перевалки белорусских внешнеторговых грузов, естественно, в первую очередь большие объемы калийных удобрений". "В настоящий момент слабым звеном в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность", — отметил Лукашенко.
Глава государства добавил, что белорусские компании уже ведут работу по использованию российских портов для экспорта своей продукции. "Но надо ускоряться. Поэтому давайте обсудим вопрос перспективный и текущий, как будем работать. Со стороны государства должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах — вы знаете, где есть свободные мощности — грузить наши грузы", — добавил белорусский президент.
По данным агентства, по поручению президента правительство Белоруссии должно было просчитать все возможные варианты создания собственной портовой инфраструктуры в России. Лукашенко поинтересовался на совещании проработанными вариантами, стоимостью и сроками строительства, окупаемостью и возможными рисками. "Сегодня мы должны определиться, какое направление для нас более удобное, выгодное по логистике. Построить порт нужно быстро и с минимальными затратами", — потребовал Лукашенко.
Президент Белоруссии также сообщил, что Москва поддерживает республику в ее стремлении развивать портовую инфраструктуру на территории России.
"Должен сказать, что сейчас, опять же по формуле "не было бы счастья, да несчастье помогло", выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру. О чем мы, в общем-то давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет. Исключительная поддержка", — приводит слова Лукашенко в четверг госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Лукашенко в четверг проводит совещание во Дворце Независимости в Минске по теме создания портовых мощностей для экспорта белорусской продукции.
Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные санкции также действуют против России. На этом фоне страны активизировали торгово-экономическое сотрудничество. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее заявлял, что западные страны не оставляют попыток ограничить взаимодействие с российскими и белорусскими официальными представителями, где возможно, приостановить членство Белоруссии и России в международных организациях вплоть до исключения.
https://1prime.ru/transport/20220811/837760945.html