МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Белоруссии необходимо использовать каждый свободный метр российских портов для отгрузки белорусских товаров на экспорт. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности

Как передает в четверг агентство Белта, данное поручение прозвучало на совещании по созданию портовых мощностей в России для экспорта белорусской продукции.

"У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту… Я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн (экспортных грузов – ред.) и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары", — подчеркнул Лукашенко.

Речь идет, по его словам, о северо-западном регионе России. "Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить", — подчеркнул белорусский лидер.

Касаясь темы совещания, Лукашенко пояснил, что планируется обсудить "вопрос перевалки белорусских внешнеторговых грузов, естественно, в первую очередь большие объемы калийных удобрений". "В настоящий момент слабым звеном в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность", — отметил Лукашенко.

Глава государства добавил, что белорусские компании уже ведут работу по использованию российских портов для экспорта своей продукции. "Но надо ускоряться. Поэтому давайте обсудим вопрос перспективный и текущий, как будем работать. Со стороны государства должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах — вы знаете, где есть свободные мощности — грузить наши грузы", — добавил белорусский президент.

По данным агентства, по поручению президента правительство Белоруссии должно было просчитать все возможные варианты создания собственной портовой инфраструктуры в России. Лукашенко поинтересовался на совещании проработанными вариантами, стоимостью и сроками строительства, окупаемостью и возможными рисками. "Сегодня мы должны определиться, какое направление для нас более удобное, выгодное по логистике. Построить порт нужно быстро и с минимальными затратами", — потребовал Лукашенко.

Президент Белоруссии также сообщил, что Москва поддерживает республику в ее стремлении развивать портовую инфраструктуру на территории России.

"Должен сказать, что сейчас, опять же по формуле "не было бы счастья, да несчастье помогло", выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру. О чем мы, в общем-то давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет. Исключительная поддержка", — приводит слова Лукашенко в четверг госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Лукашенко в четверг проводит совещание во Дворце Независимости в Минске по теме создания портовых мощностей для экспорта белорусской продукции.

Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные санкции также действуют против России. На этом фоне страны активизировали торгово-экономическое сотрудничество. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее заявлял, что западные страны не оставляют попыток ограничить взаимодействие с российскими и белорусскими официальными представителями, где возможно, приостановить членство Белоруссии и России в международных организациях вплоть до исключения.