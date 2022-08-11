МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Вертолет Robinson пропал в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Согласно информации, воздушное судно вылетело из Норильска и направлялось в Путоранский заповедник. В Таймырском районе оно перестало выходить на связь.

Количество людей, находившихся на борту вертолета, уточняется.