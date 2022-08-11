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Вертолет Robinson пропал в Красноярском крае
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Вертолет Robinson пропал в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Согласно информации, воздушное судно вылетело из Норильска и направлялось в Путоранский... ПРАЙМ, 11.08.2022
транспорт, бизнес, новости, регионы, экономика, вертолет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Вертолет Robinson пропал в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Согласно информации, воздушное судно вылетело из Норильска и направлялось в Путоранский заповедник. В Таймырском районе оно перестало выходить на связь.
Количество людей, находившихся на борту вертолета, уточняется.