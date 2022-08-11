МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Второй вертолет Robinson перестал выходить на связь в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Вертолет Robinson пропал в Красноярском крае

"Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета Robinson R44", — рассказал агентству источник.

Ранее в Таймырском районе пропал вертолет Robinson R44, вылетевший из Норильска в Путоранский заповедник. Количество пассажиров, находившихся на его борту, выясняется.

На поиски обоих воздушных судов отправился вертолет Ми-8.