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Второй вертолет не вышел на связь в Красноярском крае
Транспорт
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Второй вертолет Robinson перестал выходить на связь в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета... ПРАЙМ, 11.08.2022
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, вертолет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Второй вертолет Robinson перестал выходить на связь в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета Robinson R44", — рассказал агентству источник.
Ранее в Таймырском районе пропал вертолет Robinson R44, вылетевший из Норильска в Путоранский заповедник. Количество пассажиров, находившихся на его борту, выясняется.
На поиски обоих воздушных судов отправился вертолет Ми-8.