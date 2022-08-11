МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Пропавшие на Таймыре частные вертолеты Robinson вышли на связь, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Второй вертолет не вышел на связь в Красноярском крае

"Пилоты обоих воздушных судов вышли на связь", — рассказал агентству источник.

Уточняется, что пассажиры не пострадали, проблем ни с одним из воздушных судов нет.

Ранее два вертолета Robinson R44 перестали выходить на связь в Таймырском районе Красноярского края. Согласно предположениям, на борту находилось по два рыбака и одному пилоту. На поиски воздушных судов отправился вертолет Ми-8.