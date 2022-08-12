МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Новым главой администрации Экономической зоны Суэцкого канала назначен Валид Сами, сообщает египетская официальная газета. Доходы Суэцкого канала стали рекордными в 2021-2022 финансовом году

Валид Сами сменил на этом посту Яхью Заки, работавшего в одном из ключевых для Египта секторов экономики с 2019 года.

"Указ президента о назначении Валида Мухаммеда Сами Гамаля ад-Дина главой Главного управления экономической зоны Суэцкого канала в ранге министра сроком на один год, с 08.12.2022", — сообщается в официальной газете Египта.

Межправительственное соглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года. Управляющая компания РПЗ сможет 50 лет арендовать участок в районе кластера "Порт-Саид Восточный". РЭЦ с российской стороны реализует соглашение и участвует в создании УК. Российские компании для деятельности в РПЗ будут регистрировать свои дочерние фирмы в организационно-правовой форме по местному законодательству.

В ноябре делегация Минпромторга РФ, госкорпорации ВЭБ.РФ и российских бизнесменов в ходе визита в Египет подписала с руководством экономической зоны Суэцкого канала основные условия девелоперского контракта касательно РПЗ. Глава администрации Экономической зоны Суэцкого канала Яхья Заки заявил, что на первом этапе проект начнут разрабатывать на территории в 100 гектаров к востоку от Порт-Саида и на 50 гектарах в Айн-ас-Сохне.