МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Каждый шестой житель России из числа пассажиров общественного транспорта тратит на него более 2 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании платежной системы "Мир", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Траты россиян на онлайн-покупки выросли почти вдвое

"Как правило, пассажиры общественного транспорта тратят на проезд около тысячи рублей в месяц. Об этом нам сообщили 53% россиян. От одной до двух тысяч рублей в месяц обходятся поездки в транспорте для 31% опрошенных. И только 16% пассажиров тратят на дорогу свыше этой суммы ежемесячно", — сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

Как показало исследование, 52% россиян совершают поездки на общественном транспорте минимум несколько раз в неделю. При этом каждый день используют автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутки или метро 24% опрошенных. Вообще не пользуются городским транспортом только 9% респондентов.

Большинство опрошенных (76%), регулярно использующих общественный транспорт, ездят на нем один-два раза в день. Чаще, до четырех раз в день, используют городской транспорт 21% респондентов.

За первые семь месяцев 2022 года жители страны более 860 миллионов раз оплатили проезд в общественном транспорте картами "Мир". Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В исследовании использованы данные количественного исследования, в котором приняли участие 1204 жителя РФ старше 18 лет.