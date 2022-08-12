МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ЛДПР направила в Минтранс письмо с предложением запретить курьерам пользоваться телефоном при езде на электросамокатах, не используя при этом специальные крепления. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе партии. В России предложили штрафовать за неправильную парковку электросамокатов

Как уточняется, автором инициативы стал первый заместитель главы фракции Василий Власов. В письме, адресованном главе Минтранса Виталию Савельеву, он призвал обезопасить пешеходов от курьеров, передвигающихся на электросамокатах.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения на использование телефона без специальных удерживающих средств водителями электротранспорта, используемого в коммерческих целях", — говорится в тексте.

По мнению Власова, именно курьеры чаще всего пользуются таким способом передвижения. Они, по мнению представителя партии, двигаются по пешеходным зонам, разгоняясь при этом до высоких скоростей и используя телефон для отслеживания маршрута и звонков клиентам.

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