ООН, 14 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр в Стамбуле в рамках "продуктовой сделки" санкционировал проход в сторону украинских портов двух судов с продовольствием, говорится в сообщении ООН. Судно с зерном отправилось из порта Южный Украины в Эфиопию

"Два судна, MV KAFKAM ETLER и MV ZELEK STAR, сегодня были проинспектированы в Мраморном море, и им было разрешено следовать в Черноморск", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что суда MV GREAT ARSENAL, MV ZUMRUT ANA и MV OCEAN S пройдут в понедельник осмотр и, в случае положительного решения, направятся в Черноморск.

В понедельник также будет осмотрен корабль MV KUBROSLIY, и если он получит разрешение, то проследует в Одессу.

Кроме того, совместные инспекционные группы сегодня проверили отбывающий из Черного моря корабль MV STAR LAURA.

"Вчера СКЦ проинспектировал отбывающее судно RAHMI YAGCI, и оно получило разрешение на отплытие", — отмечается в сообщении.

В конце июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.