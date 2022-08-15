КУБИНКА (Московская область), 15 авг — ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного отечественного самолета SSJ100 состоится в середине 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава ОАК Юрий Слюсарь. В ООН призвали развивать транспортную отрасль для помощи странам без моря

В апреле он говорил, что первый полет SSJ100 с российским двигателем ПД-8 с может состояться в первом квартале следующего года.

"Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ100. Так, чтобы отлетать программу основных изменений, к концу года начать его серийные поставки в авиакомпании", — сказал Слюсарь.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенного SSJ New.