МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" готов участвовать в восстановлении аэродромов Донбасса, первым может стать аэродром Мариуполя. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий. "Аэрофлот" одобрил сделку по переходу на отечественную систему бронирования

Бизнесмен в рамках форума "Армия-2022" отметил, что концерн "готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования" ДНР и ЛНР, добавив, что первым таким объектом может стать аэродром Мариуполя.

Савицкий подчеркнул также, что!Алмаз-Антей" является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы России.