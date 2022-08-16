МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" готов участвовать в восстановлении аэродромов Донбасса, первым может стать аэродром Мариуполя. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий.

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Бизнесмен в рамках форума "Армия-2022" отметил, что концерн "готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования" ДНР и ЛНР, добавив, что первым таким объектом может стать аэродром Мариуполя.

Савицкий подчеркнул также, что!Алмаз-Антей" является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы России.