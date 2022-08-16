МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Газпромбанк выделит кредиты для финансирования капитальных затрат на строительство трассы от района Солнцево на западе Москвы до подмосковного города Железнодорожный в размере 105 миллиардов рублей, общая сумма затрат оценивается в 156,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в кредитной организации. Газпромбанк сообщил о возвращении приложения в Google Play

"Величина капитальных затрат по проекту оценивается в 156,8 миллиарда рублей, из них 105 миллиардов рублей будет профинансировано за счет кредитов Газпромбанка. Также Банк предоставит необходимые для проекта банковские гарантии", — говорится в сообщении.

Начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер подчеркнул, что автодорога "Лыткарино – Железнодорожный" имеет важное значение для развития транспортно-логистического потенциала юго-востока Московского региона. Трасса обеспечит транспортную доступность строящихся микрорайонов, что благоприятно скажется на инвестиционном климате Московской области. По его словам, дорога полностью соответствует запросам общества на экологичность, экономическую эффективность и социальную значимость.