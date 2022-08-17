МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco отправила первый контейнерный поезд из Китая в Уфу через Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Первый большой груз украинского масла перевезли из Клайпеды

"Транспортная группа Fesco в рамках развития сервиса Fesco Kazakhstan Shuttle отправила первый контейнерный поезд из Китая в Уфу через территорию Казахстана", — сказано в сообщении.

Отмечается, что состав из 50 сорокафутовых контейнеров Fesco с автопогрузчиками внутри отправился с китайской станции Уишань (провинция Фуцзянь). На погранпереходе Достык (Казахстан) контейнеры были перегружены на подвижной состав колеи 1520. На станцию Черниковка в Уфе поезд прибыл 10 августа.

В компании подчеркнули, что отправка по новому маршруту будет осуществляться раз в месяц. Транзитное время в пути до столицы Башкирии составляет 14 дней.

Развитие импортных и транзитных перевозок через Казахстан является одним из приоритетных направлений развития Fesco, говорится в релизе. В декабре 2021 года группа запустила первый регулярный поезд из Китая через территорию Казахстана на терминально-логистический центр "Белый Раст" в Московской области, а в начале июня 2022 года отправила через Казахстан первый поезд из Китая в Калининград.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.