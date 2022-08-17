МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 17 августа вводит тариф для пенсионеров на внутренних маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении. Об этом заявила пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" одобрил сделку по переходу на отечественную систему бронирования

"Аэрофлот" с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении", — отметили в сообщении, добавив, что предложение значительно расширит льготные условия перевозки для данной категории граждан.

В компании подчеркнули, что пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета можно приобретать с 17 августа. Он действителен для всех прямых рейсов "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами в стране. Также возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.

"Аэрофлот" уточнил, что тариф распространяется на перелеты с 1 сентября до 31 декабря 2022 года для граждан, достигших пенсионного возраста. Кроме того, перевозчик предусмотрел дополнительную скидку в 25% для детей от 2 до 12 лет, путешествующих с пенсионерами.

Как добавили в сообщении, "приоритетной задачей "Аэрофлота" является обеспечение доступных и комфортных авиаперевозок для всех категорий граждан. Специальные тарифы для пенсионеров на основных внутренних маршрутах позволят совершить путешествие по стране, даже в самые отдаленные регионы, по доступной цене.