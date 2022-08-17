МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") стал владельцем 58,51% акций "Сахалинского морского пароходства". Об этом заявили в пресс-службе компании. Fesco отправила первый контейнерный поезд из Китая в Россию

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент получил после наступления указанного основания: 10 937 357/58,51%", — отмечается в сообщении.

Во вторник группа компаний "Дело" сообщила о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO).

"Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом.

"Трансконтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Единственным акционером "Трансконтейнера" является группа компаний "Дело".