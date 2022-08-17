"Трансконтейнер" стал владельцем "Сахалинского морского пароходства"
"Трансконтейнер" стал владельцем 58,51% акций "Сахалинского морского пароходства"
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") стал владельцем 58,51% акций "Сахалинского морского пароходства". Об этом заявили в пресс-службе компании.
"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент получил после наступления указанного основания: 10 937 357/58,51%", — отмечается в сообщении.
Во вторник группа компаний "Дело" сообщила о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO).
"Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом.
"Трансконтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Единственным акционером "Трансконтейнера" является группа компаний "Дело".