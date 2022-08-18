МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Строительство третьего моста через Волгу в составе южного полукольца Ярославля может начаться уже во второй половине 2023 года при условии, что будут выделены средства из федерального бюджета, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости. Оператор Крымского моста зафиксировал новый рекорд суточного трафика

В начале августа врио губернатора на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой поддержать проект строительства Карабулинской развязки в Ярославле, назвав ее "южным полукольцом Ярославля". По его словам, первым, самым главным этапом реализации проекта должно стать строительство третьего по счету моста через Волгу в Ярославле, ориентировочная стоимость моста – 18 миллиардов рублей. Евраев добавил, что пробки являются серьезным препятствием для развития города, большой поток с трассы М-8 идет по единственной дороге — Московскому проспекту — через исторический центр в левобережную часть. Путин пообещал, что поручит ведомствам проработать вопрос финансирования строительства моста.

Евраев рассказал, что пока правительство региона ждет резолюции президента по проекту.

"Но времени мы не теряем. С конца прошлого года мы готовили технико-ценовой аудит на всю Карабулинскую развязку, и частично он у нас готов. Мост зайдет в экспертизу уже к 1 сентября. На основании ТЦА уже будет более точная цифра на проектирование. Мы рассчитываем, что получим деньги на проектирование, и тогда в конце этого года разыграем торги на проектирование. Оно займет примерно полгода, и во второй половине следующего года мы уже сможем выходить на стройку", — рассказал врио губернатора.

По его словам, основные финансовые затраты на строительство моста придутся на 2025-2026 годы.

"Но наша задача заключается в том, чтобы построить Карабулинскую развязку полностью — поэтапно, но всю полностью", — подчеркнул Евраев.

Он рассказал, что новый мост не только решит проблему пробок при следовании транспортного потока через Ярославль за Волгу, он также поможет развитию города. "Потенциально на территориях, которые новый мост свяжет с правобережной частью Ярославля, можно построить минимум 3 миллиона квадратных метров жилья", — отметил Евраев.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.