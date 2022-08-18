МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. РЖД приняли решение ускорить работу над новой тарифной системой и ввести ее на три года раньше запланированного срока, в конце 2023 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо замгендиректора компании Алексея Шило в Совет потребителей монополии. РЖД запустили оплату билетов на вокзалах через Систему быстрых платежей

Согласно письму, заместитель главы холдинга предложил закрепить сроки выполнения мероприятий, связанных с донастройкой тарифной системы и переходом на новый прейскурант, в течение 2022–2023 годов. Это означает, по словам источников издания, что ОАО "РЖД" намерено ввести новую модель тарифов в тестовом режиме осенью 2023 года, а в постоянном — в декабре вместо предусмотренного планом-графиком 1 января 2026 года. Кроме того, в письме предлагалось с 1 января перейти на новую модель индексации грузовых тарифов нового тарифного прейскуранта 10–01 (основного тарифного документа железных дорог).

Как отмечали источники газеты, речь идет о дифференциации тарифов в зависимости от востребованности направлений. Ранее компания настаивала на учете в тарифной формуле индекса ценового давления, что предполагает изменение в формуле индексации тарифа потребительской инфляции на промышленную. Тогда это означало увеличение тарифных поступлений РЖД примерно на 30 миллиардов рублей в год в 2022–2024 годах.

Также было предложено ввести модифицированную модель тарифной системы в сфере пассажирских перевозок. При этом монополия традиционно выступила против выделения в тарифах составляющих — инфраструктурной и локомотивной. По мнению экспертов, это не способствует прозрачности ценообразования.

При этом один из источников газеты в отрасли подчеркнул, что пересмотр прейскуранта не имеет никакого отношения к уровню индексации тарифов, который установлен на уровне среднеарифметической инфляции (ИПЦ) за четыре года минус 0,1%. И с 1 июня тарифы уже увеличились на 11%, что существенно превышает закрепленный в программных документах уровень, а изменение тарифной формулы приведет к новому росту затрат грузоотправителей, и так находящихся в сложной экономической ситуации, считает он.