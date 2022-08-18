МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Emirates с сентября увеличит частоту полетов из московского аэропорта "Домодедово" в Дубай до 17 рейсов в неделю, трафик на маршруте за первое полугодие 2022 года вырос на 57% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы с 8 октября

"С 1 сентября крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока — Emirates — увеличивает количество рейсов из московского аэропорта "Домодедово", — говорится в релизе.

В компании подчеркнули, что количество рейсов по маршруту Дубай — Москва ("Домодедово") — Дубай вырастет до 17 в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам по 3 рейса в день, а по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям — по 2 рейса.

По данным аэропорта, Дубай является одним из самых популярных и динамично развивающихся направлений "Домодедово". Трафик на маршруте за первое полугодие 2022 года вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что, благодаря аэродромному комплексу и современному техническому оснащению воздушной гавани, "Домодедово" стал единственным аэропортом страны, осуществляющим обслуживание легендарного авиалайнера A380 авиакомпании Emirates на регулярной основе.