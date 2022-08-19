МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Казахстанская авиакомпания Scat с 19 августа начинает выполнять рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Алма-Аты, говорится в сообщении воздушной гавани. Минтранс заявил о росте спроса на авиаперевозки и снижении цен на билеты

"Казахстанская авиакомпания Scat начинает выполнять регулярные рейсы в "Шереметьево". С 19 августа полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам по маршруту Алматы – Москва – Алматы", — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

Рейсы будут обслуживаться в терминале C.