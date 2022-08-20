Еще двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска
Еще двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска
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МОСКВА 20 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу, сообщили в центре.
"Совместный координационный центр (СКЦ)… санкционировал выход двух судов, перевозящих в общей сложности 31 тысячу тонн продуктов питания с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении СКЦ.
Суда отплывут 20 августа.
Оба судна выйдут из Черноморска. Судно ZUMRUT ANA повезет 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла в Венецию, а OCEAN S повезет 25 тысяч тонн пшеницы на Мармару (Турция).
Кроме того, СКЦ завершил досмотр четырех судов, выходящих с Украины. Речь идет о PETREL S, SARA, EFE, RAMUS. Кроме того провели досмотр двух судов, направляющихся на Украину. Это PRETTY LADY и BELLIS.