МОСКВА 20 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу, сообщили в центре. Судно с кукурузой направилось из украинского Черноморска в Стамбул

"Совместный координационный центр (СКЦ)… санкционировал выход двух судов, перевозящих в общей сложности 31 тысячу тонн продуктов питания с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении СКЦ.

Суда отплывут 20 августа.

Оба судна выйдут из Черноморска. Судно ZUMRUT ANA повезет 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла в Венецию, а OCEAN S повезет 25 тысяч тонн пшеницы на Мармару (Турция).

Кроме того, СКЦ завершил досмотр четырех судов, выходящих с Украины. Речь идет о PETREL S, SARA, EFE, RAMUS. Кроме того провели досмотр двух судов, направляющихся на Украину. Это PRETTY LADY и BELLIS.