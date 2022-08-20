МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Средний чек на авиабилеты на популярные у россиян осенние направления снизился на 20% по сравнению с летом, больше всего подешевели перелеты в Индонезию и Египет, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс". Цены на авиабилеты по России на июнь-июль остались на уровне прошлого года

"Средний чек на них (популярные направления на осень — ред.) снизился на 20% по сравнению с летом. Из топ-20 популярных направлений больше всего средний чек снизился на авиабилеты в Индонезию и обратно — 33%, и составил 74 тысячи рублей", — рассказали в сервисе.

Там указали, что полеты в Египет осенью в среднем на 28% дешевле, чем летом, и составляют в среднем 35,5 тысячи рублей. На столько же снизился и средний чек на полеты в Испанию — он составил 63,8 тысячи рублей.

"Азербайджан также дешевеет к осени — на 27% — а средний чек на полет туда и обратно составляет 29,4 тысячи рублей. Почти на четверть упал средний чек в Армению — 21,9 тысячи рублей", — добавили специалисты.

Аналитики отметили, что более чем на 20% снизился средний чек в Италию — до 64,7 тысячи рублей, Арабские Эмираты — до 50,2 тысячи, Таиланд — 56 тысяч, Израиль — 48 тысяч и Турцию — до 36,4 тысячи рублей.