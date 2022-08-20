ООН, 20 авг — ПРАЙМ. Четырем судам с продовольствием разрешили выйти из украинских портов в воскресенье, сообщили в Совместном координационном центре. ООН работает над снятием препятствий для экспорта продуктов из России

"Совместный координационный центр… санкционировал выход (21 августа) четырех судов, перевозящих в общей сложности 33 300 тонн продуктов питания с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

Речь идет о судне Dа Liang с 14 тысячами тонн сахарной свеклы, направляющемся из Черноморска в Южную Корею; корабле MV Kubrosli Y с 10 тысячами тонн пшеницы, направляющемся из Одессы в Турцию; корабле Filyoz, перевозящем из Черноморска в Турцию 5 тысяч тонн растительного масла; судне Foyle, перевозящем 4,3 тысячи тонн растительного масла из Южного в Турцию.