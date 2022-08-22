МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") планирует заменить Соса-Соla и Sprite на "Тархун" и "Байкал" компании "Черноголовка", заявили в пресс-службе компании. "Черноголовка" опровергла сообщения о переговорах с Ritter Sport

"Авиакомпания "Россия" приступила к поэтапному переходу во всех классах обслуживания на безалкогольные напитки отечественного производства. Авиакомпания прекратила на всех рейсах, вылетающих из Москвы, раздачу пассажирам продукции компании Соса-Соla. Самого напитка и его диетического аналога lite, а также сладкой газированной воды Sprite", — говорится в сообщении.

Вместо этих напитков гостям на борту предлагаются "Тархун" и "Байкал" компании "Черноголовка". "Черноголовка" это флагманские напитки страны, которые производятся из отечественного сырья. В ближайшее время гости авиакомпании на борту оценят качество других российских напитков, в частности, тоника. С ним будет предлагаться джин российского производства", — отмечает компания.

Для сохранения нормальной газации в бизнес-классе напиток будет разливаться из полулитровых бутылок, в эконом классе — из двухлитровых. Ранее авиакомпания в ряде локаций отказалась от поставки соков "Рич".