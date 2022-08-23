МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco 17 августа запустила сезонный сервис Fesco Amur River Bridge (FARB) для доставки грузов между китайским портом Фуюань и Хабаровском по реке Амур, говорится в сообщении компании. Fesco отправила первый контейнерный поезд из Китая в Россию

"В рамках сервиса клиенты могут заказать перевозку… как в собственном контейнере, так и в контейнерах группы. Также доступна доставка грузов "от двери до двери". FARB комбинируется с сетью железнодорожных сервисов Fesco из Хабаровска в Москву и Владивосток, а также с другими маршрутами", — сообщила компания.

Период навигации длится по октябрь включительно. Расчетное время в пути составляет 6 часов. Речные суда отправляются в экспортном и импортном направлениях один раз в неделю.

Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.