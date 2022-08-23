МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ. Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Москву, рейсы будут выполняться три раза в неделю, заявил аэропорт "Домодедово". Авиакомпания "Россия" переходит с зарубежных газировок на "Черноголовку"

"Московский аэропорт "Домодедово" встретил первый рейс, после возобновления полетов, авиакомпании Ethiopian Airlines. По случаю знаменательного события первый борт партнера воздушной гавани встретили водяной аркой", — сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что перелеты из "Домодедово" в столицу Эфиопии будут выполняться на Boeing 787 Dreamliner три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 22:00, прилет — в 07:10.