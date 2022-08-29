МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило российской авиакомпании S7 вывоз из РФ двух самолётов Boeing 737 MAX, следует из соответствующего распоряжения. Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики

S7 ранее обратилась к властям РФ за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. В пресс-службе S7 сообщали, что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737–8 МАХ "ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации". Министр транспорта РФ Виталий Савельев отмечал, что создана специальная комиссия, которая определяет разрешения на вывоз самолетов.

"Разрешить ООО "Глобус" ("дочка" S7 — ред.) до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую республику товаров по перечню согласно приложению", — говорится в распоряжении.

В перечне указаны два самолёта Boeing 737–8 МАХ.

Полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация в начале февраля сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ продолжается.