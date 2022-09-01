МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в августе 2022 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 103,6 миллиона тонн, по итогам января-августа — на 3,4%, до 820,5 миллиона тон, сообщает компания. РЖД запускают "Ласточки" из аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов

"Погрузка на сети РЖД в августе составила 103,6 миллиона тонн. Продолжаем сокращать отставание от показателей прошлого года. Если в июне оно составляло —6,5%, в июле —5,5%, то в прошедшем месяце уже —5%", — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железнодорожного холдинга.

"За 8 месяцев погрузили 820,5 миллиона тонн (-3,4% к январю-августу 2021 года)", — добавили в РЖД.

При этом в холдинге уточнили, что основная причина снижения погрузки в августе — уменьшение экспортных потоков на Запад.