МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Руководители авиастроительной компании Boeing Co заявили, что, на их взгляд, индийские авиакомпании в следующем году увеличат провозную емкость как минимум на 25%. Индия — наиболее быстро растущий из крупных авиационных рынков мира, и спрос здесь активно восстанавливается. Правительство разрешило S7 вывоз из России двух Boeing 737 MAX

"Мы прогнозируем, что авиакомпании будут быстро восстанавливаться и вернут на рынок еще более 25% годового объема кресло-мест", — сказал журналистам Дейв Шульт, управляющий директор Boeing Commercial Airplanes по региональному маркетингу.

В долгосрочной перспективе Boeing ожидает, что местная годовая провозная емкость будет расти на 7% и Индия будет опережать другие ведущие быстрорастущие рынки.

В индийском небе сейчас доминируют лоукостеры, включая IndiGo, SpiceJet, GoFirst и AirAsia India, причем большинство из них летают на узкофюзеляжных самолетах Airbus.

На индийском рынке широкофюзеляжных лайнеров лидирует Boeing, однако ценовые войны и высокие расходы погубили ряд перевозчиков полного цикла, включая Kingfisher Airlines в 2012 году и Jet Airways в 2019 году. Это только упрочило главенствующее положение лоукостеров и Airbus.

Тем не менее новейший индийский лоукостер Akasa Air и новые владельцы Tata Sons в Air India и консорциум Jalan-Kalrock в Jet Airways вселяют в американского авиапроизводителя надежды на отвоевание доли на индийском рынке по мере оформления новых заказов на самолеты.

Akasa заказала 72 самолета Boeing 737 MAX.

SpiceJet, крупнейший клиент Boeing в Индии, в среду заявила, что планирует пополнить свой парк новыми самолетами MAX, хотя у нее возникли проблемы со своевременными платежами вендорам и арендодателями. Эти задержки вынудили некоторых из них снять самолеты с регистрации и забрать их.

Хотя в портфеле заказов убыточной авиакомпании числятся 155 MAX, в последнее время она медленно добавляет их в свой парк, несмотря на то, что в прошлом году национальный авиационный регулятор допустил эту модель к полетам. Ранее был введен мировой запрет на полеты MAX после двух крушений этих самолетов, повлекших гибель людей.