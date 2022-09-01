МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров по сети РЖД в августе выросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 106 миллионов человек, а за январь-август — на 7,1%, до 745,8 миллиона, сообщает компания. Погрузка на сети РЖД снизилась по итогам января-августа

"В августе поездки по инфраструктуре РЖД совершили 106 миллионов пассажиров (+10,4% к августу 2021 года). Из них в пригородных поездах — 92,4 миллиона человек (+9,4%), в поездах дальнего следования — 13,6 миллиона человек (+18,1%)", — отмечается в сообщении, опубликованном на канале железнодорожного холдинга в мессенджере Telegram.

"Всего за январь-август по российским железным дорогам отправлено 745,8 миллиона пассажиров (+7,1%). В том числе, в пригородных поездах — 671,8 миллиона человек (+6,4%), в поездах дальнего следования — 74 миллиона человек (+14,6%)", — добавили в РЖД.