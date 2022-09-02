МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном снято с мели, сообщает отраслевое издание Maritime Executive. В Босфорском проливе село на мель судно, направляющееся с Украины в Стамбул

Ранее береговая охрана Турции сообщала, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. Судоходное движение по проливу было перекрыто. К месту происшествия были направлены несколько спасательных буксиров.

"Данные автоматической идентификационной системы свидетельствуют, что судно было быстро спущено на воду. По состоянию на поздний вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров", — сообщает издание.

По информации итальянского информагентства Agi, конечной точкой маршрута сухогруза является порт итальянской Равенны, судно перевозит 3 тысячи тонн зерна.