МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" до конца 2024 года получит четыре полностью импортозамещенных самолета Sukhoi Superjet 100, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Авиакомпания "Аврора" будет обслуживать самолеты Sukhoi Superjet 100

"Иркут" собирается поставить до конца 2024 года четыре полностью импортозамещенных Superjet с отечественным двигателем ПД-8. Самолеты будут приобретены по схеме финансового лизинга через ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания – ред.). ГТЛК напрямую закупит Superjet с использованием средств Фонда национального благосостояния и передаст по льготной ставке "Авроре". Мы ожидаем в ближайшее время подписание такого контракта", — сказал Чекунков.

SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.

"Аврора" создана по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Проработана перспективная маршрутная сеть, включающая в себя 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО. Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.

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