МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания "Ангара" с 5 сентября планирует приступить к регулярным полетам по маршрутам Хабаровск — Благовещенск – Тында и обратно, а также Хабаровск – Благовещенск – Зея и обратно, сообщает пресс-служба министерства транспорта Амурской области. "Аэрофлот" запускает акцию на осенние рейсы по России со скидками до 50%

"Полеты будут выполняться на самолетах Ан-24 с компоновкой салона на 48 кресел. В Тынду запланированы три рейса в неделю: по понедельникам, субботам и воскресеньям; в Зею дважды в неделю – по средам и пятницам; в Хабаровск из Благовещенска и обратно воздушные суда "Ангары" будут летать по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

В период с 11 по 25 августа авиакомпания "Ангара" совершила 3 дополнительных рейса по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Зея и обратно. Перевозки обеспечили транспортную доступность города Зея, который временно был отрезан от автодорожной сети региона из-за дождевого паводка. За это время из Зеи в Благовещенск и обратно воздушными судами "Ангары" было доставлено 116 пассажиров, из Благовещенска в Хабаровск и обратно — 126.

Учитывая действующие рейсы авиакомпаний "СиЛА", "Якутия" и "Аврора", количество рейсов из Благовещенска в Зею увеличивается до семи в неделю, в Тынду – до девяти в неделю, в Хабаровск – до 16 в неделю.