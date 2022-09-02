МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Программа обеспечения авиадоступности дальневосточных регионов, в которой будет выверена маршрутная сеть и просчитаны потребности регионов в самолетах, должна быть разработана до конца сентября, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости. Завершена подготовка мастер-планов развития 17 городов Дальнего Востока

"Программа должна быть до конца сентября разработана, мы вместе с Минтрансом этим занимаемся. Будет выверена маршрутная сетка со всеми регионами, собрана воедино потребность в самолетах, в полосах, финансово-экономическое обеспечение, и эти предложения будут внесены в правительство", — сказал Чекунков.

По словам министра, для ведомства ориентиром является советский уровень связанности между населенными пунктами, тогда на Дальнем Востоке было в восемь раз больше легкомоторных самолетов и вдвое больше малых аэродромов.

"Я думаю, мы не достигнем той же частоты полетов, что в советское время, так как изменились требования к безопасности. Но, насколько это возможно сейчас, будем стараться самые маленькие населенные пункты связать с помощью новой сети", — добавил Чекунков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.