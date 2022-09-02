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2022
https://1prime.ru/transport/20220902/837969073.html
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 10 сентября
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Режим ограничений полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября, сообщили в Росавиации. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной... ПРАЙМ, 02.09.2022
транспорт, бизнес, новости, росавиация, полеты, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Режим ограничений полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября, сообщили в Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.