МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Режим ограничений полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября, сообщили в Росавиации. Росавиация распределила субсидии на возврат стоимости авиабилетов

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.