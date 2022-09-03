МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил в субботу выход из украинских портов восьми судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки, сообщил СКЦ. Spiegel выяснил, что на самом деле вывозят сухогрузы из портов Украины

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход восьми судов (3 сентября – ред.), перевозящих в общей сложности 196 285 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

Судно MAINA повезет из ​порта ​Южный в Испанию 56 500 тонн кукурузы. Корабль CANOPUS пойдет из Южного в Индию. На его борту 42 тысяч тонн подсолнечного масла. Сухогруз BC CALLISTO повезет из Черноморска в Египет 31 400 тонн пшеницы. SEA DOLPHIN C отправится из Южного в Амстердам. На его борту 31 098 тонн рапса. LADY PERLA отправится из ​​Южного в Италию и доставит 20 500 тонн кукурузы. Судно SARA пойдет из Одессы в турецкий Текирдаг с 6600 тонн пшеницы. Сухогруз LADY EVA повезет из Черноморска в Грецию 6117 тонн пшеницы. Судно SEALOCK отправится из Черноморска в турецкий Мерсин с 2070 тонн гороха на борту.

По состоянию на 2 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 766 531 тонну. Всего на данный момент разрешено 160 рейсов (86 идущих в украинские порты и 74 идущих из портов).

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.