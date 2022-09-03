МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Пятнадцать пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Якутии, погибших и пострадавших нет, повреждены 300 метров путей, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. Назван предварительный ущерб сельскому хозяйству от паводка в Якутии

"Третьего сентября в главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в 76 километрах от населенного пункта. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, на территории Хангаласского района, в 3 километрах от станции "Кердем", произошел сход 15 пустых вагонов грузового поезда", — рассказали в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС, на место происшествия выехали два хозяйственных поезда — из поселка Нижний Бестях и города Алдан, 38 сотрудников железных дорог Якутии, а также двое сотрудников государственной противопожарной службы республики и одна единица техники.

"В ходе организованного взаимодействия установлено, что у грузового поезда сообщением "Нижний Бестях — Алдан" (Амуро-Якутская железнодорожная магистраль) сошли с рельс 15 вагонов. Погибших, пострадавших нет. Имеется повреждение путей на протяжении 300 метров. Всего в составе 53 вагона, порожние, состав поезда два человека. Железная дорога однопутная, неэлектрофицированная", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате инцидента произошла задержка одного пассажирского поезда сообщением "Благовещенск Амурская область — Нижний Бестях РС (Я)". "Пассажиры будут перевезены на двух автобусах ЖДЯ от станции "Олень" до поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района", — добавили в ведомстве.