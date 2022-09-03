МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, сообщила береговая охрана Турции. МИД сообщил о росте поставок российского зерна на Ближний Восток

'Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия с грузовым судном Briza длиной 107 м, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину. Движение по проливу временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Уточняется, что судно Briza было безопасно поставлено на якорь в якорной зоне Ахыркапы при координации Стамбульского центра управления движением судов в сопровождении буксиров Rescue-5 и Rescue-6 и катера береговой охраны.