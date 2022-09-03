АНКАРА, 3 сен — ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе возобновили после аварии с кораблем, направлявшимся из Стамбула на Украину, передает турецкий телеканал TRT, ссылаясь на данные береговой охраны. Минпромторг сообщил об отплытии первой в мире ледостойкой платформы

"Движение судов в проливе восстановлено", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу пролив был закрыт из-за поломки грузового судна Briza длиной 107 метров, которое было безопасно поставлено на якорь в Кандиллии.

Кроме того, на этой неделе движение судов в Босфоре уже перекрывали из-за севшего на мель корабля Lady Zehma.