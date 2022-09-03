Движение судов в Босфоре восстановили после аварии с сухогрузом
Движение судов в Босфорском проливе восстановили после аварии с сухогрузом, следующим на Украину
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АНКАРА, 3 сен — ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе возобновили после аварии с кораблем, направлявшимся из Стамбула на Украину, передает турецкий телеканал TRT, ссылаясь на данные береговой охраны.
"Движение судов в проливе восстановлено", — говорится в сообщении.
Ранее в субботу пролив был закрыт из-за поломки грузового судна Briza длиной 107 метров, которое было безопасно поставлено на якорь в Кандиллии.
Кроме того, на этой неделе движение судов в Босфоре уже перекрывали из-за севшего на мель корабля Lady Zehma.