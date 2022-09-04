МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в воскресенье из украинских портов двум судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ. Еще восьми судам с продовольствием разрешили выйти из украинских портов

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (4 сентября — ред.) двух судов, перевозящих в общей сложности 14 250 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

Судно MRC LINA повезет из Южного в турецкий Мерсин 7800 тонн подсолнечного масла, а "Генерал Полад Хашимов" отправится из Черноморска — также в Мерсин. На его борту 6450 тонн подсолнечного масла.

По состоянию на 3 сентября, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.