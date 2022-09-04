ООН, 4 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр в рамках продуктовой сделки разрешил трем судам выйти в понедельник из украинских портов, сообщает СКЦ. Минобороны сообщило о неудачной попытке штурма Запорожской АЭС

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (5 сентября — ред.) трех судов, перевозящих в общей сложности 49 250 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сухогруз MY MERAY повезет из Черноморска в Египет 30 тысяч тонн кукурузы. Судно GOLDEN YARA отправится из Южного в турецкий Мерсин с 13,5 тысячи тонн пшеницы. Корабль BARON повезет из Одессы в Турцию 5750 тонн кукурузы.

По состоянию на 4 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов (в соответствии с продуктовой сделкой это — Одесса, Черноморск и Южный), составляет 2 076 280 тонн, сообщает СКЦ. Всего на данный момент разрешено 187 рейсов (100 в сторону украинских портов и 87 из этих портов), уточняется в сообщении.