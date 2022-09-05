МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Госдума планирует принять законопроект, который ужесточает требования к получению водительских удостоверений на вождение автобусов и маршруток, это связано с ростом ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщает газета "Известия". В Херсон из Крыма прибыл первый за восемь лет автобус

"Нижняя палата парламента в сентябре собирается принять законопроект, который предполагает ряд поправок, ужесточающих получение водительских прав в России. Одна из ключевых касается выдачи водительского удостоверения категории D — она позволяет управлять пассажирскими видами транспорта с числом мест от девяти и более (то есть речь идет, в первую очередь, об автобусах и маршрутках)", — говорится в сообщении.

По данным издания, по новым предложениям получить права этой категории можно будет только если человек владеет другими категориям, а его водительский стаж не менее года.

Газета сообщает, что в большинстве фракций готовы поддержать эту инициативу, ведь только в 2021 году водители автобусов совершили свыше 3 тысяч ДТП.

"Изменения также затронут людей, решивших вновь получить водительское удостоверение после того, как их поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Для них будет установлен запрет на допуск к сдаче экзаменов по управлению автомобилем до истечения срока наказания. Согласно законодательству, он составляет не менее двух лет", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что нововведения затронут и обладателей иностранных водительских удостоверений. Зарубежные права предлагается признавать недействительными спустя полгода после того, как их владелец получил вид на жительство в РФ или российский паспорт. Иностранцам придется сдавать экзамены и выучить местные правила дорожного движения.